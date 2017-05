Neue Verträge: Fejzullahu und Pluntke bleiben bei der Alemannia

Aachen. Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Fuat Kilic kann Alemannia Aachen erneut Vollzug melden: Mergim Fejzullahu und Maurice Pluntke laufen auch in der kommenden Regionalliga-Saison für die Schwarz-Gelben auf.

Das gab der Verein am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt. Beide Spieler haben ihre auslaufenden Verträge um ein Jahr verlängert.

Fejzullahu, der im Sommer 2016 von Fortuna Düsseldorf II an den Tivoli kam, hat seitdem in 29 Spielen für die Tivoli-Elf acht Tore erzielt. Defensivspezialist Pluntke war in der Winterpause vom amerikanischen Zweitligisten Orange County Blues FC zum Team von Fuat Kilic gestoßen und hat in der Rückrunde neun Partien für die Alemannia absolviert.