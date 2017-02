Neue Nummer 1 ist machtlos: Alemannia unterliegt Steinbach

Aachen/Arnoldsweiler. Am Ende stand ein etwas ernüchterndes 0:3 gegen den TSV Steinbach: Für Alemannia war es die erste Niederlage in der Winter-Vorbereitung. „In der Höhe verdient“, räumte Trainer Fuat Kilic ohne Umschweife nach dem Spiel in Arnoldsweiler ein. „Man hat gesehen, dass Steinbach einfach weiter ist in der Vorbereitung.“

Der Regionalligist aus dem Südwesten kam gerade von einem neuntägigen Trainingslager in Spanien zurück. Die Gäste waren erkennbar dynamischer und agiler unterwegs.

„Wir hatten auch unsere Chancen, aber uns fehlte dann die Entschlossenheit“, beobachtete der Trainer, der einige Spieler nicht einsetzen konnte. Lance Mickels hat nach den vielen Einheiten auf dem Kunstrasenplatz weiter Rückenprobleme, Philipp Gödde leidet an den Folgen seiner Grippe, Daniel Hammel fehlt mit seiner Schulterverletzung noch ein Weilchen. Die Rückkehr von Dennis Dowidat ist ohnehin nicht terminiert. „Wir haben noch zwei Wochen harte Arbeit vor uns“, sagt Kilic.

Die Treffer für die kleine Alemannia-Filiale erzielten Maurice Müller (5.), Giuseppe Burgio (46.) und Maurynas Kulikas (74.). In allen Fällen war Pascal Nagel machtlos. Aachens Keeper war dann am Sonntag der einzige Sieger nach diesem Spiel. Denn eine Entscheidung ist dann aber schon gefallen, Nagel geht wieder als Nummer 1 in die Restrunde. Er hat das Duell in der Vorbereitung gegen Philipp Sprint zu seinen Gunsten entschieden. Sprint hatte ihn währen der Saison abgelöst.

Das letzte Vorbereitungsspiel der Aachener findet am Samstag gegen den KFV Uerdingen statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.