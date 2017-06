Nächster Alemannia-Neuzugang: Ilias Azaouaghi kommt

Aachen. Alemannia Aachen hat Ilias Azaouaghi verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt aus der Regionalliga Südwest vom SC Teutonia Watzenborn-Steinberg in die Kaiserstadt und erhält bei der Alemannia einen Vertrag bis 2018.

Mehr zum Thema

Das hat der Fußball-Regionalligist am Mittwoch bekanntgegeben. Trainer Fuat Kilic sagt: „Ilias hat bei Eintracht Frankfurt eine sehr gute Ausbildung genossen und kann alle drei Positionen in der Offensive bekleiden. Er hat in Watzenborn auf sich aufmerksam gemacht. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Alemannia gewinnen konnten.“

Seit 2015 spielte Ilias Azaouaghi für den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg. Mit dem Klub schaffte er vor einem Jahr den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, wo er in der abgelaufenen Saison 24-mal zum Einsatz kam und dabei drei Tore erzielte.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit bekomme, für Alemannia Aachen zu spielen. Der Verein hat eine große Tradition und Fankultur“, sagt Azaouaghi, der im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten Eintracht Frankfurt bis hin zur U19 alle Jugendteams durchlief. Azaouaghi erhält die Rückennummer 21.