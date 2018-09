Aachen - „Mentalitätsspieler“ Robin Garnier ist in der Spur

Selbstbewusst nach Wuppertal

Das erste Live-Spiel für die Alemannia in dieser Saison endete mit einem herben Dämpfer. 0:2 unterlagen die Aachener im ersten Heimspiel gegen Wattenscheid 09. Am Sonntag baut Sport 1 seine Kameras im Stadion am Zoo auf, und diesmal will sich die Alemannia vor großer Kulisse besser präsentieren.

„Wir sind fünf Wochen weiter und gehen selbstbewusst in das Spiel“, kündigt Kilic an, der auf Alan Stulin (Adduktorenprobleme), Vincent Boesen (Innenbanddehnung) und Marc Kleefisch (Rippenprellung) verzichten muss.