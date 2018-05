Aachen - Kader der Alemannia nimmt weiter Formen an

Aachen. Der Kader für die neue Saison nimmt weiter Formen an: Nach Informationen unserer Zeitung schließt sich Manuel Glowacz dem Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen an.

Der variable Mittelfeldakteur, der im Zentrum und auf dem Flügel spielen kann, besticht bei der SG Wattenscheid 09 seit Jahren nicht nur als Vorbereiter, sondern auch als Vollstrecker. Acht Tore hat Glowacz in dieser Saison erzielt, sechs weitere Treffer bereitete er vor.

Alemannias Trainer Fuat Kilic kennt den 30-Jährigen schon seit geraumer Zeit, da er ihn in einer Fußballschule in Köln betreut hat. Mit dem gebürtigen Dürener Mahmut Temür sind die Gespräche ebenfalls schon sehr weit gediehen. Der technisch versierte Mittelfeldspieler will seine Zelte in der Türkei abbrechen und nach Deutschland zurückkehren.