Wegberg-Beeck mit starker Leistung beim 4:1-Sieg

9 Spiele 11 Punkte: Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck darf mit sich und seiner (Fußball-)Welt zufrieden sein. Nach dem 4:1-Erfolg beim Mitaufsteiger SV Westfalia Rhynern kletterte die Mannschaft von Teamchef Friedel Henßen einen Rang und überholte die SG Wattenscheid 09, die am Mittwoch noch in Beeck mit 3:0 gewonnen hatte.

Der FC spielte am Rhynerner Papenhof phasenweise sehr stark und ging durch Sahin Dagistan (13.) in Führung. Exauce Andzouana (36.) glich per Kopfball für die Gastgeber zum Pausenstand aus. 14 Minuten brauchten die Beecker nach dem Seitenwechsel, um Westfalia aus den Angeln zu heben. Shpend Hasani (49.) und zweimal der Ex-Aachener Alemanne Sahin Dagistan (60./63.) erhöhten auf 4:1.

Beecks Trainer Dirk Ruhrig: „Wenn wir unsere Chancen aus der starken Anfangsphase auch noch genutzt hätten, wären wir mit einem noch klareren Ergebnis vom Platz gegangen“. (mali)