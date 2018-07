Aachen - Fuat Kilic: „Hier muss sich jetzt was tun!“

Aachen.

Bereits in seine vierte Saison am Tivoli geht Fuat Kilic, was ihn bei Alemannia Aachen eindeutig zu einem Langzeit-Trainer macht. Die meisten seiner Spieler zogen hastig weiter im Sommer, der 45-Jährige blieb beim Regionalligisten, auch wenn es vielleicht ein paar lukrative berufliche Alternativen gegeben hätte. Schließlich hat Kilic gute Arbeit geleistet.