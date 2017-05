Aachen.

Der Trainer sitzt am Ende einer turbulenten Saison, die er als „erfolgreich und sehr emotional“ beschreibt, alleine in der verwaisten Kabine. Seine Spieler sind in die Fußballerferien gegangen, viele werden nicht mehr zum Tivoli zurückkehren. Das ist die Aufgabenstellung für Fuat Kilic, der in diesen Wochen hauptsächlich Kaderplaner bei Alemannia Aachen ist.