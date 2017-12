Aachen.

Anfang des Jahres nahm die Panik zu in Alemannias Gremien. Die Liquidität verringerte sich, eine Einigung mit interessierten Investoren rückte in weite Ferne, das Schreckgespenst der nächsten drohenden Insolvenz flatterte wieder am Tivoli. Aachens Funktionäre versuchten die aufziehende Zahlungsunfähigkeit mit allerlei Aktivitäten zu verhindern.