Aachen - Erst das Testspiel der Alemannia, dann das WM-Halbfinale

Aachen.

Für Fußballfreunde gibt es ein schönes regionales und internationales Angebot an diesem Mittwoch. Alemannia spielt um 18.30 Uhr wie fast in jedem Jahr gegen Roda JC Kerkrade. Die Partie ist auf den Sportplatz von Rood Groen, Oude Akerweg 153, in Vaals verlegt worden. Anhänger des großen Fußballs können später das WM-Halbfinale zwischen England und Kroatien einschalten.