Emre Yesilova unterschreibt bei der Alemannia

Aachen. Der Alemannia-Kader nimmt weiter Formen an: Emre Yesilova wechselt zur neuen Saison von Rot Weiss Ahlen an den Tivoli. Der 23-jährige Außenbahnspieler unterschrieb in Aachen einen Einjahresvertrag und ist bereits der achte externe Zugang.

„Emre ist in der Offensive auf den Flügeln variabel einsetzbar, verfügt über unheimliches Tempo und kann 1:1-Situationen sehr gut auflösen“, beschreibt Trainer Fuat Kilic die Qualitäten von Emre Yesilova.

Der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf die Herausforderung am Tivoli. „Alemannia ist eine richtig gute Adresse. Der Trainer hat mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf die tollen Fans und das Stadion“, sagt Yesilova, der künftig mit der Nummer 11 beim Fußball-Regionalligisten auflaufen wird.

Emre Yesilova, in Bochum geboren, machte in der abgelaufenen Spielzeit 28 Spiele (3 Tore) im Trikot von Rot Weiss Ahlen. Insgesamt kommt der 1,73 Meter große Rechtsfuß auf 64 Regionalliga-Einsätze (9 Tore) für Ahlen und den FC Kray. In der Oberliga Westfalen war Yesilova in 64 Spielen (15 Tore) für die TSG Sprockhövel am Ball.