Aachen - Droht Alemannia eine frühzeitige Winterpause?

Aachen. Die ersten Spiele in der Regionalliga sind schon wieder abgesagt, und auch Alemannia Aachen droht eine frühzeitige Winterpause. Das Spitzenspiel gegen Viktoria Köln ist gefährdet, der Platz ist nach tagelangen Niederschlägen eher geeignet für ein Moorbad.

Fuat Kilic möchte frühzeitig eine Entscheidung, und so wird die Platzkommission zeitnah entscheiden. Für Alemannias Trainer wäre die nächste Verschiebung mit zwiespältigen Gefühlen verbunden, denn dann müsste er seine Sperre noch mit ins nächste Jahr nehmen.

„Ich würde schon lieber bald wieder Vollgas geben, aber ich kann es nicht beeinflussen“, sagt er. Verzichten müsste er gegen Viktoria auf Daniel Hammel, und auch der Einsatz von Tobias Mohr ist stark gefährdet. Der dynamische Verteidiger plagt sich wieder mit muskulären Problemen. Auch für den Verein käme eine Absage ungelegen.

An diesem Samstag feiert Alemannia den 117. Geburtstag, und allerlei Aktivitäten sind geplant. Geschäftsführer Martin vom Hofe verfolgt den ehrgeizigen Plan, dass an diesem Spieltag dann auch 11.700 Fans zum Tivoli strömen. Bis am Donnerstagmittag waren etwa 5500 Karten verkauft, die Tickets der Kölner waren da noch nicht mitgezählt.