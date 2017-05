Nils Winter bleibt über den Sommer hinaus

Auf Strecke gesehen, war Nils Winter vermutlich sogar der konstanteste Spieler in der abgelaufenen Saison. Ob als Rechts- und verstärkt als Linksverteidiger, der 23-Jährige tuckert so zuverlässig über die Felder wie ein robuster VW Käfer. Der Abwehrspieler, der zuletzt sogar aushilfsweise Kapitän der Mannschaft war, bleibt am Tivoli.

„Nils ist ein Spieler, der sich zu hundert Prozent mit Alemannia Aachen identifiziert. Er wird in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Baustein in der Mannschaft sein“, sagt Trainer Fuat Kilic über die Vertragsverlängerung um ein Jahr.

Winter selbst ist zuversichtlich: „Ich habe verlängert, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir hier wieder etwas Positives auf die Beine stellen können.“