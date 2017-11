Aachen.

Wer wollte, konnte in den 90 Minuten noch einmal einen komprimierten Überblick über die Zeit von Daniel Hammel am Tivoli sehen. Alemannias Angreifer hatte nicht nur die erste und die letzte Gelegenheit im Spiel beim FC Wegberg-Beeck. Dazwischen leistet er sich einfache Ballverluste, Pech kam dazu. Ein Spiel wie ein Wellental. Das beschreibt seine anderthalb Spielzeiten am Tivoli durchaus treffend.