Aachen - Bei der Alemannia ist noch einiges in Bewegung

Viktoria Köln zu Gast im Beecker Waldstadion

Nach der 1:2-Niederlage beim ebenfalls abstiegsbedrohten Bonner SC am Dienstag ist der Klassenerhalt für den FC Wegberg-Beeck in weite Ferne gerückt. Fünf Spieltage vor Saisonende ist er zwar noch rechnerisch möglich, „aber wir sind realistisch“, sagt FC-Teamchef Friedel Henßen. „Wir wollen in den letzten fünf Spielen noch so viele Punkte wie möglich holen und uns teuer verkaufen.“

Am Samstag (14 Uhr) ist der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga, Viktoria Köln, im Beecker Waldstadion zu Gast. Die Kölner, die vergangene Saison als Meister in der Relegation den Aufstieg verpassten, müssen ihrerseits punkten, wollen sie den Anschluss an den KFC Uerdingen (fünf Punkte und ein Spiel mehr) nicht verlieren. Fehlen bei Beeck wird Sebastian Wilms nach der zehnten Gelben Karte. (rau)