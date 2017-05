Auswärtssieg in Köln: Gödde setzt den Schlusspunkt

Köln.

Am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison bleibt Alemannia Aachen mit einem 2:1-Sieg in letzter Minute bei der U21 des 1. FC Köln auch im zwölften Spiel in Folge ungeschlagen. Ganze vier Minuten sah es im Franz-Kremer Stadion am Geißbockheim nach dem befürchteten Sommerfußball aus.