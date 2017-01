Aachen.

In der Mittagszeit kam ein Bote am Tivoli vorbei und überbrachte die „fristlose Kündigung“ des Hauptsponsors Check2win. Deren Geschäftsführer Alexander Goy teilte Alemannias Geschäftsführer Timo Skrzypski mit, dass man den am 15. Juni 2016 geschlossenen Sponsorvertrag „fristlos“ kündige. „Aus wichtigem Grund.“ Konkreter wurde er nicht.