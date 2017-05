Alemannia verpflichtet Tobias Lippold

Aachen. Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat Tobias Lippold von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der 23-Jährige war zuletzt als Kapitän für die U23 des Zweitligisten im Einsatz.

Bei den Schwarz-Gelben unterzeichnete der Mittelfeldspieler laut Vereinsangaben bereits einen Jahresvertrag.

Cheftrainer Fuat Kilic freut sich über die Verpflichtung des gelernten Sechsers: „Mit Tobias haben wir einen Spieler für die Alemannia gewinnen können, der trotz seines jungen Fußballeralters die Qualität hat, eine Führungsrolle in der Mannschaft zu übernehmen. Dies hat er bei Fortunas U23 als Spielführer unter Beweis gestellt. Tobias ist ein gut ausgebildeter Spieler, den wir für die zentrale defensive Position im Mittelfeld einplanen. Durch seine Variabilität kann er aber auch in der Abwehr zum Einsatz kommen.“

„Alemannia ist ein Traditionsverein, hat ein großes Stadion und viele Fans - da musste ich nicht lange überlegen. Das ist für mich der nächste Schritt“, nennt Lippold die Gründe für seinen Wechsel.

Lippold spielte in den letzten drei Jahren für die Reserve von Fortuna Düsseldorf. Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 66 Spiele in der Regionalliga West. In der Jugend lief Lippold u.a. für die U17 und U19 des 1. FC Köln auf. Über die Stationen SC Düsseldorf-West und TuRU Düsseldorf schaffte der Blondschopf den Sprung zur Fortuna.