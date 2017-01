Alemannia verpflichtet Maurice Pluntke

Aachen. Die Alemannia hat den früheren Junioren-Nationalspieler Maurice Pluntke verpflichtet. Der 22 Jahre alte Verteidiger stand bis Ende Oktober beim amerikanischen Zweitligisten Orange County Blues FC unter Vertrag. Pluntke bindet sich zunächst bis zum Saisonende an die Kaiserstädter.

Mehr zum Thema

Cheftrainer Fuat Kilic sagt: „Wir sind froh, dass wir in kürzester Zeit einen adäquaten Ersatz für Tobias Haitz gefunden haben. Ich kenne Maurice Pluntke seit vielen Jahren und bin davon überzeugt, dass er die vakante Position ausfüllen und der Mannschaft weiterhelfen kann.“

„Ich wollte zurück nach Deutschland, um parallel zu meinem Fernstudium Fußball spielen zu können. Die Regionalliga West ist für mich die stärkste Staffel und Alemannia Aachen eine Top-Adresse. Ich freue mich, dass der Wechsel zur Alemannia geklappt hat. Mit einigen Jungs aus dem Team habe ich bereits zusammengespielt, deshalb glaube ich, dass ich mich schnell einfügen werde“, so Pluntke.

Maurice Pluntke, neunfacher U-Nationalspieler, kann sowohl in der Abwehr als auch auf der Sechserposition zum Einsatz kommen. Vor seinem Wechsel in die USA lief Pluntke 33-mal für die U23-Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach auf. Im Trikot von Fortuna Düsseldorf gab der 1,86 Meter große Rechtsfuß in der Saison 2014/15 sein Debüt im Profifußball und machte sein bislang einziges Zweitligaspiel. Ausgebildet wurde Pluntke im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach.