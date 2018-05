Aachen - Alemannia verpatzt die Generalprobe

Aachen. Der Zieleinlauf der Saison wurde zum Stolperstein für die Mannschaft vom Tivoli, die sich mal wieder im Umbruch befindet. Auch zum Ligaabschluss gegen Westfalia Rhynern konnte man kaum Hoffnung für das wichtigste Spiel der vergangenen Jahre, das Pokalfinale gegen Viktoria Köln an Pfingstmontag, verbreiten.

Gegen den Tabellenletzten überzeugte man nur streckenweise und so mussten sich die Fans mit einem 2:2 (0:1) zum Abschied begnügen.

Von Anfang an bot sich den 4300 Fans kein würdiger Abschied von einer lange Zeit so guten Saison. Der einzige Torschuss der ersten 20 Minuten sorgte für Frustration: Ex-Bundesligaspieler Salvatore Gambino brachte den Ball in die Gefahrenzone, mit etwas Glück setzte sich Tim Neumann im Gewühl durch und konnte aus fünf Metern zur Führung einnetzten - ganz zur Begeisterung der mitgereisten Fans, die den Auswärtsblock zur Partyzone machten.

Die Kilic-Elf drehte erst nach der Halbzeit auf. Plötzlich spielte man den Absteiger an die Wand und erspielte sich Chance um Chance. Joy-Slayd Mickels sorgte mit zwei klasse herausgespielten Treffern aus nächster Nähe in kürzester Zeit für Erleichterung am Tivoli (52. und 54.). Doch die Alemannen ließen zu viele Chancen liegen und nahm das Tempo heraus - ein großer Fehler.

Kurz vor Schluss entwischte Michael Wiese seinen Bewachern und konnte aus fünf Metern freistehend einen Querpass zum 2:2 verwandeln (88.), der den Schlusspunkt setzte. So musste der restlos bediente Fuat Kilic hinnehmen, dass wohl nicht jeder (Noch-)Aachener seine volle Leistung im Schlussspurt der Saison zeigte.

Mut macht vor dem „100.000 Euro-Spiel" am Pfingstmontag nur noch eine der ältesten Phrasen des Fußballsports: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze".