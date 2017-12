Aachen - Alemannia vereinbart Testspiel in der Winterpause gegen Bochum

Aachen. Alemannia Aachen hat das erste Testpiel für die Winterpause der Regionalliga West vereinbart. Am Samstag, 20. Januar 2018, spielt die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic auf dem Tivoli gegen den Zweitligisten VfL Bochum. Die Partie startet um 14 Uhr.

Das letzte reguläre Spiel vor der Winterpause findet am Samstag, 16. Dezember, statt. Dann trifft die Alemannia zuhause auf Viktoria Köln. Im Januar nächsten Jahres werden die Schwarz-Gelben das erste Mal seit 1999 wieder mit der ersten Mannschaft am Sparkassen-Hallencup teilnehmen. Die Spiele der Gruppe G sind für Freitag, 5. Januar, datiert. Das Finale des Hallencups findet am 6. Januar statt.

In der Regionalliga West geht es für die Alemannia dann am 20. Januar beim Spiel gegen SV Westfalia Rhynern 1935 weiter.