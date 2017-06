Alemannia unterliegt Fortuna Köln mit 0:1

Aachen. Als am Ende die Belohnungen verteilt wurde, ging Alemannia leer aus. Der Viertligist unterlag dem Drittligisten Fortuna Köln mit 0:1. Das Ergebnis war nach Lage der Dinge ärgerlich für die Gastgeber. „Wir hatten deutlich mehr Abschlüsse, hätten eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen“, bilanzierte Fuat Kilic.

Der Ärger des Trainers fiel milde aus, denn ein paar Tage nach dem mühsamen Erfolg gegen Arminia Eilendorf überzeugte seine stark verjüngte Mannschaft durchaus. Knapp 400 Zuschauer sahen auf dem Trainingsplatz einen munteren Schlagabtausch zwischen den beiden Teams, die noch am Morgen scharf trainiert hatten (im Bild kämpfen Aachens Junior Torunarigha und Kölns Boné Uaferro um den Ball).

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, nach vielen Wechseln war Alemannia im zweiten Akt dem Führungstreffer deutlich näher. Vor allem der quirlige Ryo Suzuki hatte einige Möglichkeiten. Das einzige Tor erzielte Christopher Theisen in der 81. Minute mit einem Schlenzer. Aachen verpasste danach noch ein paar Gelegenheiten zum Ausgleich. Mal wurde Daniel Hammel geblockt, dann verfehlte ein Kopfball von Alexander Förster das Ziel. „Die Jungens hätten mehr verdient gehabt“, fand nicht nur Kilic. Am Samstag geht es wieder gegen einen deutlich klassentieferen Gegner. Das Spiel bei Bezirksligist Concordia Oidtweiler, Sportanlage an der Bahnhofstraße, beginnt um 15 Uhr.