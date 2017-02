Alemannia. Kurzfristig hat Alemannia ein Freundschaftsspiel vereinbart. Auf der Anlage des VV Schaesberg, Hofstraat 7 in Landgraaf, trifft das Team von Fuat Kilic am Samstag um 14 Uhr auf Wegberg-Beeck.

Die Mannschaften waren noch in der letzten Saison Rivalen in der Regionalliga. Alemannias Ligastart 2017 verzögert sich durch die Absage des Spiels in Sprockhövel.

