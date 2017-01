Alemannia testet gegen Kaiserslautern II und Uerdingen

Aachen. Alemannia Aachen hat im Rahmen ihrer Wintervorbereitung zwei weitere Testspiele vereinbart. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Mehr zum Thema

Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag bekanntgab, trifft das Team von Trainer Fuat Kilic am Dienstag, 24. Januar, auf die U23 des 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff ist um 15 Uhr im Sportpark „Rote Teufel“ in Mehlingen in der Pfalz.

Den letzten Härtetest vor dem Ligaauftakt bestreiten die Schwarz-Gelben am Samstag, 11. Februar, gegen den KFC Uerdingen. Wie der Verein mitteilte, wird das Spiel nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.