Aachen. Alemannia Aachen hat am Freitagabend die neuen Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Im Aquis Plaza präsentierten die Schwarz-Gelben sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot.

Traditionell sind beide Shirts in den Vereinsfarben gehalten: Das Heimtrikot kommt in gelb mit zwei schwarzen Streifen, das Auswärtsdress präsentiert sich in schwarz.

Eine Besonderheit gibt es für die neue Saison: Im Kragen des Trikots befindet sich der Schriftzug „Mein Stolz und meine Liebe“. Zum ersten Mal tragen wird die Alemannia ihr neues Outfit am kommenden Samstag im Testspiel gegen die AS Eupen.