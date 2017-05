Alemannia: Konaté-Lueken und Nebi kommen aus Siegen

Aachen/Siegen. Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen ein: Manuel Konaté-Lueken und Arda Nebi wechseln vom Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Siegen zum Tivoli.

Beide Spieler erhalten bei den Tivoli-Kickern einen Ein-Jahres-Vertrag.

Manuel Konaté-Lueken ist ausgebildeter Verteidiger, vorzugsweise auf der rechten Außenseite. Der 21-Jährige kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ausgebildet wurde der 1,81 Meter große Konaté-Lueken, der auch die Staatsbürgerschaft der Elfenbeinküste besitzt, beim FSV und bei Eintracht Frankfurt. 2015 wechselte er ins Siegerland, wo er auf Anhieb zum Stammspieler avancierte und 60 Partien absolvierte.

Arda Nebi war mit acht Treffern der mit Abstand beste Torjäger bei den Sportfreunden. Der 26-jährige Deutsch-Türke war in seiner Karriere größtenteils in der Oberliga aktiv, wo er in 123 Spielen 25 Tore erzielte und 28 Tore vorbereitete. Nach seiner Ausbildung bei Preußen Münster und dem MSV Duisburg spielte er für den SV Lippstadt, die SpVgg Erkenschwick, Rot-Weiß Ahlen und zuletzt für die Siegener in seiner ersten Regionalliga-Saison. Der schnelle, dribbelstarke Rechtsaußen fiel auch in den Partien gegen Alemannia positiv auf und machte so Aachens Trainer Fuat Kilic auf sich aufmerksam, der ihn nun mit seinem alten und neuen Teamkollegen in die Kaiserstadt holte.