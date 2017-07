Alemannia: Insolvenzverwalter Christoph Niering redet Klartext

Aachen. Die Kandidaten erhalten in den nächsten Tagen einen Fragebogen und eine persönliche Einladung des Wahlausschusses. Alemannia Aachens Gremium will ein paar nähere Auskünfte erhalten, ehe die Zulassung für die Wahl am 5. September erfolgt. Die Bewerbungsliste wurde am Montagabend um Mitternacht geschlossen.

Wie berichtet, treten zwei Teams an bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Regionalligisten am 5. September. Der Wahlausschuss wird sich in den nächsten Wochen einen eigenen Eindruck verschaffen, ein anderer dagegen hat jetzt schon eine klare Meinung. Quasi die Herausforderer für das Präsidium sind ein Team um den früheren Aufsichtsrat Horst Rambau, der vor vier Jahren nach einigen Querelen das Amt niederlegte. „Ich bin gefragt worden und habe nach längerer Überlegung zugesagt, dem Verein helfen zu wollen.“ Der Steuerberater ist laut Vorschlag als Schatzmeister vorgesehen.

Zu seinem präsidialen Team gehören der Ex-Profi Kalla Pflipsen, der für den Sport zuständig sein soll. Als Vize-Präsident ist Dirk Trampen vorgesehen. Präsident soll Michael Gottschalk werden. Der Anwalt hat seine Kanzlei in Heinsberg, er sei seit langem Alemannia-Fan und habe lange Zeit eine Dauerkarte besessen. Die Gruppe habe sich zusammengefunden, da eine Zusammenarbeit mit den anderen Kandidaten nicht möglich sei. „Über die Rollenverteilung müssen wir uns noch intern abstimmen“, sagt der mögliche Präsident.

Gottschalk will sich einen besseren Überblick über die finanzielle Situation des Vereins verschaffen, möchte beim Insolvenzverwalter dessen Bericht an das Amtsgericht einsehen. Das Team wolle am Wahlabend als Quintett antreten und sich „en bloc“ wählen lassen.

Zu dieser Gruppe gehört auch der Würselener Alexander Goy, ehemals Hauptsponsor am Tivoli, der im Dezember den bis Mitte 2018 laufenden Vertrag gekündigt hat und von Alemannia auf Schadenersatz verklagt wurde. Gottschalk hat von seinem möglichen Präsidiumspartner erfahren, dass der Verein im Herbst beim „Tihange-Spiel“ den Vertrag gebrochen haben soll, weil die Trikotaufschrift ohne Rücksprache geändert worden sei.

Alemannias Gerichtsverfahren gegen Goy ist wegen des Insolvenzverfahrens nur vorübergehend eingefroren. Der Klub fordere immer noch mehr als 250.000 Euro (39.000 Euro letzte Saison, 210.000 Euro in dieser Saison plus Anwalts- und Verfahrenskosten) ein, sagt Insolvenzverwalter Christoph Niering. Vergleichsgespräche seien ergebnislos geblieben. „Die Frage ist, ob das Unternehmen von Herrn Goy überhaupt in der Lage ist zu zahlen. Rechtlich gibt es jedenfalls keinen Grund, den Sponsorenvertrag nicht zu erfüllen.“

Niering wundert sich über dessen Vorstoß. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass Herr Goy mit einer solchen Schuldenlast kandidiert. Allein das stellt schon das Team um Herrn Gottschalk mehr als in Frage“, findet er. „Im Sinne Alemannias wäre es wichtig, dass das durch den kommissarischen Vorstand gebildete Unterstützerteam seine engagierte Arbeit fortsetzen kann und von den Mitgliedern wie vorgeschlagen gewählt wird“, wird er deutlich.