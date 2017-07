Alemannia holt Defensivspezialist Fiedler

Infos zum Testspiel in Steinbach

Die Freundschaftspiele gegen die Steinbacher werden langsam zur Tradition. Einmal mehr trifft man auf der Haarwasen in Haiger auf bekannte Gesichter.

Am Dienstag, 4.7. ist Anstoß um 18.30 Uhr in Nordhessen. Tickets gibt es an der Abendkasse.