Aachen - Alemannia: Glowacz und Garnier retten einen Punkt für die Moral

Aachen.

Als der Arbeitstag beendet war, blieben bei Alemannia Aachens Torschützen gemischte Gefühle zurück. „Wir haben uns vorgenommen, drei Punkte zu holen. Das ist uns nicht gelungen“, erklärte Robin Garnier, der beim 2:2 gegen den SC Wiedenbrück am Freitagabend in der Nachspielzeit den Endstand per Kopf markiert hatte. „Für die Moral war es aber wichtig, dass wir noch den Ausgleich geschafft haben.“