Aachen - Alemannia gegen Rhynern: Die Netzschau

TSV Alemannia Aachen vs. Westfalia Rhynern (2:2) 4300 Zuschauer davon 100 aus Rhynern.

Die Schwarz-Gelben konnten in der Tabelle zwischen dem dritten und sechsten Platz wählen. Zudem konnten sich die Spieler für das Pokalfinale empfehlen.

Der Frühling zeigte sich von seiner schönsten Herbstseite, es regnete. Aber ein Regenschauer überm Tivoli gibt für den Sieg ja die Garantie!? Also eigentlich beste Voraussetzungen, um die Pleiten gegen Viktoria Köln und Wattenscheid wiedergutzumachen und sich für das Pokalfinale einzuspielen. Eigentlich. Denn bei Alemannia bestätigen Ausnahmen die Regel - aber dazu später mehr.

Zum Saisonabschluss auf dem Tivoli gönnten sich aber nicht nur die Gäste aus Hamm etwas, auch ein paar Aachener Fans betrachteten das Spiel ausnahmsweise aus einem anderen Blickwinkel. So eine Loge ist aber auch etwas Feines.

Fuat Kilic musste seine Elf im Vergleich zum Auftritt in Wattenscheid ordentlich umbauen. Alemannias Flankenmaschine Tobias Mohr, dessen Zukunft noch ungewiss ist, und Top-Scorer Mergim Fejzullahu, der Aachen zu einem noch unbekannten Ziel verlassen wird, fehlten gelb-gesperrt. Zudem sollte der ein oder andere Spieler mit weniger Einsatzzeiten in der Saison die Chance erhalten, sich auf dem Tivoli-Grün zu verabschieden. So sah die Personallage dann zum Anpfiff aus:

Die Mannschaftsaufstellungen liegen vor. Unser Coach Fuat #Kilic hat sich für folgende Elf entschieden: pic.twitter.com/n2UM1UwwdQ — Alemannia Aachen (@Alemannia_AC) 13. Mai 2018

Begrüßt wurden die Spieler wieder mit einer großen Choreo, die einen klaren Auftrag formulierte.

Und dann wurde gespielt. Aber statt Wiedergutmachung zu betreiben, bekam die Alemannia keine Linie ins Spiel. Seit dem Uerdingen-Spiel spürte man in jeder Partie den dort erfolgten Knacks, das war auch gegen Rhynern in der ersten Halbzeit nicht anders. Und die Gäste, die das Abenteuer Regionalliga nach nur einem Jahr wieder beenden, zeigten sich zum Abschluss noch einmal von ihrer besten Seite und gingen nach einem Freistoß sogar in Führung (12.). Tim Neumann nutzte die Unkonzentriertheit der Hausherren aus und auf den Rängen konnte man vereinzelt Pfiffe wahrnehmen - auch weil den in Weiß spielenden Schwarz-Gelben bis zur Halbzeit nichts mehr einfiel.

Mit dem Wiederanpfiff zeigte sich aber ein ganz anderes Bild. Aachen rannte, kämpfte und spielte. Und der zukünftig in Rödinghausen spielende Joy-Slayd Mickels schnürte innerhalb weniger Minuten (52. und 54.) einen Doppelpack und drehte die Partie. Das freute auch Tobias Lippold, der ebenfalls seine letzten Runden im Alemannia-Dress auf dem Tivoli absolvierte.