Alemannia: Erste Neuzugänge stehen fest

Aachen/Köln.

Weißer Rauch am Tivoli: Die Alemannia konnte am Dienstagmittag den ersten Neuzugang präsentieren. Mit Kai-David Bösing wechselt ein gebürtiger Aachener zurück in seine Heimatstadt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der dritten Liga von Fortuna Köln.