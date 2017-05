Alemannia: Depta verlängert auslaufenden Vertrag

Aachen. Viele Alemannia-Spieler feiern gerade eine famose Rückrunde auf Mallorca. Mark Depta hat die Zeit anders genutzt.

Der junge Torwart hat am Tivoli seinen auslaufenden Vertrag für zwei Jahre verlängert. Depta war als Nummer 3 in die Saison gegangen, hat sich aber im Laufe der letzten Monate weiter entwickelt und war am Ende sogar der Stammtorwart, weil Pascal Nagel über längere Zeit ausfiel.

„Die Alemannia hat mir als jungen und unerfahrenen Spieler eine Plattform geboten. Alemannia Aachen ist ein toller Klub. Ich habe für mich dafür entschieden, dass ich den Weg mit dem Verein mitgehen und das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen möchte“, begründet Depta seine Unterschrift.

Depta wechselte im Sommer 2016 aus der U19-Bundesligamannschaft von Fortuna Köln nach Aachen. Bislang ist er der einzige Torwart im neuen Kader des Fußball-Regionalligisten für die nächste Spielzeit.