Alemannia auch beim Tabellenletzten ohne Sieg

Hagen. Wieder kein Auswärtssieg für die Schwarz-Gelben: Alemannia Aachen kam im Nachholspiel des 21. Spieltags beim Tabellenletzten TSG Sprockhövel nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nach einer zähen Anfangsphase und dem Führungstreffer des Außenseiters, übernahm die Kilic-Elf die Spielkontrolle – trotz eines großen Chancenplus sprang jedoch kein Sieg heraus bereits der Einstieg in das Spiel vor 750 Zuschauern gestaltete sich mehr als schwierig.

Auf dem holprigen Geläuf des Hagener Ischelandstadions fanden die Kaiserstädter kaum Ideen, um das Abwehrbollwerk der Ruhrgebietler zu überwinden. Weite Bälle in Richtung von Daniel Hammel und Co. sorgten für fast keine Gefahr.

In der 29. Minute dann der große Schock: Ein langer Ball auf Sprockhövels Antwi-Adjej, der bekam viel zu viel Platz im Strafraum und konnte aus 13 Meter flach zum 1:0 treffen. Die Alemannen dann mit der direkten Antwort und einer der besten Aktionen des Spiels. Maurice Pluntke mit einem geschickten Chipball über die Abwehr, der sonst so starke TSG-Keeper Benz griff neben den Ball und ermöglichte Wirbelwind Dominik Ernst an den Ball zu kommen.

Der erfahrene Verteidiger ließ sich die Chance nicht nehmen und schob aus spitzem Winkel zum 1:1 ein (32.). Die Gäste gaben im Anschluss Vollgas gegen einen nervösen Gegner, der sich zunehmend darauf beschränkte die Kugel nur aus der eigenen Hälfte zu klären. Doch wie so oft auswärts fehlten der Kilic-Elf die zwingenden Chancen. Nach dem Pausenpfiff fing die Alemannia wieder stark an, ein abgefälschter Schuss von Fejzullahu landete jedoch nur auf der Latte (47.).

Mit zunehmender Spieldauer wurden aber auch die Schwarz-Gelben immer verkrampfter und es wurden immer weniger Möglichkeiten erspielt. Die beste Torchance hatte schließlich Joy-Lance Mickels. Der 22-Jährige wurde drei Meter vor dem freien Tor angespielt – statt den Ball einzuschieben, passte er jedoch zu seinem Bruder Leroy, der über den Ball stolperte und für Fassungslosigkeit an der Seitenlinie sorgte (84.).

Statt eines Lucky Punchs gab es am Ende in einem fremden Stadion also wieder nur hängende Köpfe bei den Alemannen und ihren Fans. Auch der nächste Gegner macht wenig Mut: Am Sonntag geht es um 14 Uhr zu Spitzenreiter Viktoria Köln.

