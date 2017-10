Bonn.

Kein anderes Stadion im deutschen Profifußball ist so weitläufig angelegt wie der Bonner Sportpark. Nirgendwo anders sind Balljungen so notwendig wie an dieser Stelle, wo Bälle 70 Meter ins Aus kullern können. Die Ausmaße des Stadions spiegeln sich nicht wieder in der Größe des Platzes.