Aachen - WM in Russland: Die Politik instrumentalisiert den Fußball

Aachen.

Man sollte mit Vergleichen immer vorsichtig sein, aber fünf Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Russland muss daran erinnert werden, dass die WM 1978, also vor 40 Jahren, in Argentinien stattfand – in einem Land, in dem das Militär gut zwei Jahre zuvor die Macht an sich gerissen und eine Diktatur errichtet hatte, die sieben Jahre andauern sollte.