Mönchengladbach - Viele Fragezeichen für Hecking vor dem Topspiel

Mönchengladbach.

Fünf Tore hat Thorgan Hazard in der laufenden Runde bislang erzielt. Der 24-Jährige ist aktuell der treffsicherste Profi der Gladbacher Borussia in der Fußball-Bundesliga. Doch für das Topspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 (18.30 Uhr) droht dem belgischen Nationalspieler das Aus.