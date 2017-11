Kevin Trapps Chance vor wenigen Zuschauern

Wenn es um Frankreich geht, ist Kevin Trapp (27) mittlerweile so etwas wie ein Experte. Seit 2015 spielt der Torwart für Paris St. Germain. Da lag es ja fast nahe, dass Joachim Löw schon am Montag mitteilte, dass Trapp im Spiel gegen Frankreich im deutschen Tor stehen wird. „Kevin kennt die Franzosen bestens – insofern passt das hervorragend“, sagte der Bundestrainer. Auch wenn Trapp seinen Stammplatz in Paris verloren hat und zuletzt nur selten spielte, habe Löw „ein gutes Gefühl“.

Dem Bundestrainer bereitet es auch wenig Sorgen, dass das Zuschauerinteresse am Länderspielklassiker in Köln doch recht überschaubar ist. Rund 30.000 Karten sind bisher erst verkauft worden. Löw sagte: „Solche Testspiele haben bei den Zuschauern nicht mehr den höchsten Stellenwert.“ Das liege auch daran, dass es so viele Spiele gebe – Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Europa League, Länderspiele. „Da muss man auch die Zuschauer verstehen.“

Voraussichtliche Aufstellung: Trapp - Kimmich, Hummels, Süle, Plattenhardt - Khedira, Kroos - Sané, Stindl, Götze - Werner