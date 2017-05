Die Spielpläne des TK Kurhaus und von BW Aachen

Der Knaller zum Auftakt: Direkt am ersten Spieltag treffen zum „Bundesliga-Derby“ die beiden Aachener Klubs Blau-Weiss und TK Kurhaus aufeinander. Beide Teams dürften am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr, bei diesem Prestige-Duell auf der Anlage von Blau-Weiss starke Mannschaften an den Start bringen.

Nachfolgend die Paarungen an den folgenden acht Spieltagen der Saison 2017: 2. Spieltag, Fr., 14. Juli, 13.00: Kurhaus - Köln, Weinheim - BW Aachen 3. Spieltag, So., 16. Juli, 11.00: BW Aachen - Halle, spielfrei: TK Kurhaus 4. Spieltag, So., 23. Juli, 11.00: Halle - TK Kurhaus, spielfrei: BW Aachen 5. Spieltag, Fr., 28. Juli, 13.00: TK Kurhaus - Weinheim, Krefeld - BW Aachen 6. Spieltag, So., 30. Juli, 11.00: BW Aachen - Gladbach, Mannheim - TK Kurhaus 7. Spieltag, So., 6. August, 11.00: TK Kurhaus - Gladbach, Düsseldorf - BW Aachen 8. Spieltag, So., 13. August, 11.00: BW Aachen - Köln, Krefeld - TK Kurhaus 9. Spieltag, So., 20. August, 11.00: TK Kurhaus - Düsseldorf, Mannheim - BW Aachen.