Kapshay/Wacanno holen einen Sieg in Regensburg

Welten trennen diese beiden Doppel in der Rangliste, an diesem Pfingstmontag aber waren die „Underdogs“ stärker: Veronika Kapshay und Eva Wacanno gewannen bei der 1:8-Niederlage von Blau-Weiss Aachen in Regensburg ihr Doppel gegen die favorisierten Tatjana Maria und Natela Dzalamidze im Champions Tiebreak 6:1, 0:6, 10:7.

Ansonsten gab sich der haushohe Favorit und Gastgeber auch in seinem fünften Saisonspiel keine Blöße, bleibt mit nun 10:0 Punkten auf Kurs Titelverteidigung und dürfte die Meisterschaft in der Tasche haben. Ein 9:0 gegen Aachen hätte schon am Montag gereicht.

„Unser Team hat sich sehr gut verkauft, neben dem Sieg unseres dritten Doppels zwangen Magali Kempen und Demi Schuurs ihre Gegnerinnen in den Champions Tiebreak“, war Trainerin Steffi Fritschi durchaus einverstanden mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. Aachen bleibt weiterhin souveräner Tabellenzweiter, reist am Freitag nach Hamburg und erwartet am Sonntag zum Saisonfinale Radolfzell. (wp)