Aufgewachsen in einer Handballer-Familie

Simon Ernst, geboren am 2. April 1994 in Düren-Birkesdorf, war erst vier Jahre alt, als er mit dem Handball angefangen hat, was viel damit zu tun hat, dass seine ganze Familie diesen Sport liebt. Ernst hatte im Grunde keine Wahl; er musste Handballer werden.

Dass das nicht die schlechteste Entscheidung war, stellte sich schnell heraus. Ernst deutete sein Talent schon bei seinem Heimatverein, dem Birkesdorfer TV, an. Ab 2009 wurde er bei Bayer Dormagen ausgebildet, ab 2012 lief er mit der ersten Mannschaft in der Dritten Liga auf. Ab Sommer 2013 trainierte der Rechtshänder zusätzlich für eine Saison beim Bundesligisten HSG Wetzlar. Der VfL Gummersbach verpflichtete Ernst zur Saison 2014/2015. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2018.

Sein erstes Länderspiel machte Ernst am 4. Januar 2015 auf Island. Im Januar 2016 spielte er die EM; im Sommer stand er zudem im vorläufigen Olympia-Kader, wurde am Ende aber nicht nominiert.