Wenn Horst Heldt ein akribischer Arbeiter ist, dann dürfte er am Donnerstagabend im Kölner Stadion gewesen sein, um den 1:0-Sieg des FC gegen Arsenal in der Europa League zu beobachten. Allerdings nicht, um als Sportdirektor von Hannover 96 den nächsten Gegner in der Bundesliga zu scouten, sondern um sich seinen zukünftigen Arbeitsplatz anzuschauen.