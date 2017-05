Maastricht/Kerkrade.

Als der Mannschaftsbus am Sonntagabend nach langer Rückreise aus Leeuwarden am Stadion De Geusselt vorfuhr, erinnerte die Szenerie an Fan-Folklore, wie man sie aus Belgrad, Athen oder Istanbul kennt. Hunderte Anhänger hatten sich eingefunden, sie empfingen das Team mit euphorischen Gesängen und einem stattlichen Feuerwerk, und das war nicht nur dem Einzug in die entscheidende Runde zur Qualifikation für die niederländische Ehrendivision geschuldet.