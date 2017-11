Aachen.

„Das Salut-Festival für den Springnachwuchs ist eine tolle Veranstaltung. Ich habe immer gedacht, so etwas müsste es auch für die Dressurreiter geben.“ Der Wunsch von Nadine Capellmann, die im Dressursattel schon Olympia-, WM- und EM-Gold gewonnen hat, geht in diesem Jahr in Erfüllung.