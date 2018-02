Informationen Olympia 2018: Medaillen für Deutschland in Pyeongchang

Pyeongchang.

Bei den 23. Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang kämpfen vom 9. bis zum 25. Februar unzählige Athleten in 15 Sportarten um Medaillen. Die über 2900 Sportler aus 92 Ländern treten in insgesamt 102 Wettkämpfen gegeneinander an, darunter sind auch vier neue Disziplinen. Hier ein ausführlicher Medaillenspiegel und alles, was sonst noch wichtig ist.