Brasilien gegen Mexiko: Reaktionen auf Showeinlagen von Neymar

Aachen. Am Montag ist Brasilien ins Viertelfinale der WM eingezogen, nachdem die Seleção Mexiko mit einem souveränen 2:0 besiegt hat. Gesprächsthema Nummer 1 nach dem Spiel ist allerdings nicht das Weiterkommen des Favoriten, sondern das Schauspieltalent ihres größten Superstars Neymar.

Besonders eine Situation, in der sich Neymar mehrfach überschlug, sorgte für Aufsehen und wurde zur Steilvorlage für die Hobby-Videobastler.

Neymar wurde auch immer wieder unterstellt, völlig übertrieben zu reagieren und das vorangegangene Foulspiel deutlich zu dramatisieren. Dies wurde im Netz noch weitergesponnen:

#zdfmoma Der arme Neymar hat ja so viel abbekommen. pic.twitter.com/D8CGecMTsa

So auch hier:

Für manchen boten sich gar Parallelen zur aktuellen deutschen Politik.

Auch wurde sein Spiel thematisiert, das sich durch zahlreiche Fouls am Superstar eher eine Etage tiefer abspielte, als das der restlichen Sportler.

Manche hatten gar himmlische Eingebungen und planten sogar, zu einer neuen Religion zu konvertieren... Der Messias - ganz klar Neymar!

Ich Gründe eine neue Religion und bete #Neymar an. Niemand ist häufiger auferstanden.

Weiterhin sorgte der Körperschmuck des Brasilianers für Denkanstöße und Kopfkino bei den Fans.

Wie ist @neymarjr eigentlich an seine Tatoos gekommen? Unter Vollnarkose oder sind diese doch nur mit Henna aufgemalt? 🤔😉🤣 #BRAMEX #WM2018

So konnte man den Superstar der brasilianischen Mannschaft leicht degradieren und andere an seinen Platz setzen.

Im Vergleich mit dem anderen Achtelfinale des Tages fiel das Fazit in Sachen Wohlgefallen eindeutig aus, auch wenn beide Spiele unterhaltsam waren - nur eben in unterschiedlichem Sinne.

Ein Spiel wie #BELJAP gibt dir ein bisschen den Spaß an ehrlichem #Fußball zurück. Vor allem wenn du zuvor die Komödie mit #Brasilien und speziell #Neymar gesehen hast #WM2018 Was für ein elender #Schauspieler

Oft sorgten die Schauspieleinlagen Neymars auch für Unverständnis.

Immerhin gibt es auch Stimmen, die seine Showeinlagen in Schutz nehmen.

An alle, die finden, dass #Neymar immer wieder Theater spielt.

Das mag sein, dass es vielleicht oft zu übertrieben wirkt, aber was soll man denn als gefoulter bitte machen? Nett drüber reden? Erst wenn es so aussieht, als wenn es ganz übel war, reagiert doch der Schiri erst....