Aachen - Netzschau: Das Deutschland-Aus im Internet

Aachen. Der 27. Juni 2018 ist ein historischer Tag. Erstmals in der WM-Geschichte muss Deutschland nach der Vorrunde die Koffer packen und nach Hause fliegen. Der Fluch des amtierenden Weltmeisters hat an diesem Mittwoch auch vor Deutschland nicht Halt gemacht. Wir haben die Reaktionen aus dem Netz zur Pleite gegen Südkorea und dem Aus in der Vorrunde.

Gary Lineker, ehemaliger engländischer Fußballspieler, meißelte einst die Weisheit in Stein, dass ein Spiel stets 90 Minuten dauert und am Ende immer die Deutschen gewinnen. Nach dem DFB-Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland sieht er das nun anders:

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27. Juni 2018

Nach Hohn und Spott muss nicht groß gesucht werden, wenn sich der Titelverteidiger nach drei Spielen verabschiedet.

Linksverteidiger Jonas Hector trifft es besonders hart. Mit dem 1. FC Köln ist er am Saisonende abgestiegen. Und belegt nun auch bei der WM den letzten Platz in der Gruppe.

Wenn ich jetzt Reporter wäre: "Herr Hector, wie fühlt es sich an, in einer Saison zweimal Tabellenletzter zu werden?" #KORGER #WM2018 — IckeKritiker (@IckeKritiker) 27. Juni 2018

Wenn Deutschland eines immer war, dann eine Turniermannschaft. Dieses Naturgesetzt gilt nun nicht mehr. Schlaue Köpfe sollten Newtons Gesetze noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Italien und die Niederlande haben sich gar nicht erst für die Spiele in Russland qualifiziert. Für einige Menschen im Netz haben die beiden Nationen letztendlich nun doch mehr richtig gemacht, als zunächst geglaubt wurde.

lieber fahre ich wie 🇮🇹 und 🇳🇱 gar nicht erst zur WM hin als mich in der Gruppenphase so zu blamieren #KORGER — Alex 🔮 (@Gvbba) 27. Juni 2018

Zumindest gibt die deutsche Nationalmannschaft den Brasilianern keine Gelegenheit die Schmach von 2014 (Anmerkung: Deutschland schlug das Gastgeberland der WM im Halbfinale mit 7:1). Nimm das, Brasilien!

Einer möglichen Revanche für das 7:1 gegen Brasilien damit allerdings aus dem Weg gegangen. Immerhin. ¯\_(ツ)_/¯ #KORGER — Sportschau (@sportschau) 27. Juni 2018

Manchmal passt Werbung auf Internetseiten dann einfach ...

Es gibt aber trotzdem noch Hoffnung. In zwei Jahren ist wieder Europameisterschaft und die Chancen der Deutschen sind gar nicht so schlecht: