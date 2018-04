Aachen/Köln - Markus Anfang ist der neue Kölner Entwicklungshelfer

Aachen/Köln. Es gibt eine Menge, was Markus Anfang am Sonntag um 18 Uhr tun kann, aber unter all den Möglichkeiten, die Anfang hat, ist wohl die, dass er den Fernseher einschaltet, die wahrscheinlichste. Um ein Fußballspiel zu sehen, Bundesliga, 31. Spieltag, 1. FC Köln gegen Schalke 04. Anfang wird diesmal noch ein bisschen genauer hinschauen, weil seit Dienstag offiziell ist, was die meisten ohnehin bereits wussten.

Ruthenbeck will um die letzte Chance kämpfen Aufgeben will Stefan Ruthenbeck nicht. Der Trainer versucht mit seinem 1. FC Köln der nahezu aussichtslosen Perspektive im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu trotzen. „Mir gefällt es nicht, dass alle in der Vergangenheit sprechen“, sagte Ruthenbeck, der den FC in den verbleibenden vier Saisonspielen trainieren wird und nach der Saison von Markus Anfang abgelöst wird. „Noch sind wir nicht abgestiegen, wir versuchen, die kleine Chance zu nutzen.“ Am Sonntag empfängt Köln Schalke 04 (18 Uhr). Der FC hat als Tabellenletzter neun Punkte Rückstand zu Relegationsrang 16. Die Planungen für die 2. Liga haben deshalb längst begonnen. FC-Sportchef Armin Veh führt derzeit Gespräche mit Spielern und ihren Beratern. Sechser Marco Höger hat sich unter der Woche zum FC bekannt. Bleiben werden wahrscheinlich auch die Winterzugänge Vincent Koziello und Simon Terodde sowie Christian Clemens. Vieles sei aber noch offen, heißt es. Sicher ist wohl, dass Dominique Heintz (Schalke?), Jonas Hector (Dortmund?) und Leonardo Bittencourt (Leipzig?) den Weg in die Zweitklassigkeit nicht mitgehen würden. Torwart Timo Horn ringt noch mit sich. Er könne sich einerseits vorstellen, bei einem Abstieg zu bleiben, sagte aber auch: „Versprechen kann ich das nicht.“ Ruthenbeck will den Fokus lieber auf das Schalke-Spiel lenken: „Wir werden um die letzte Möglichkeit kämpfen.“ Fehlen wird definitiv Matthias Lehmann, der gestern am Ellenbogen operiert wurde. Auch Clemens und Zoller fallen aus. Voraussichtliche Aufstellung: T. Horn - Sörensen, Meré, Heintz, Hector - Höger, Koziello - Risse, Bittencourt - Terodde, Osako Mehr zum Thema

Markus Anfang, 43, wird ab der nächsten Saison den 1. FC Köln trainieren und den sportlichen Neustart nach einem katastrophalen Jahr verantworten. Große Aufgabe. Da schadet es nicht, die Spiele des neuen Klubs anzusehen. Und weil Anfang in Köln auf die Welt kam, ist er ja ohnehin qua Geburt fast verpflichtet, Spiele des FC zu schauen – auch, wenn er selbst nie das Kölner Trikot getragen hat.

Anfang muss dabei kein schlechtes Gewissen haben, obwohl er ja im Moment noch Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel ist, er spielt mit seiner Mannschaft erst am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg, die Vorbereitung wird Sonntagabend weitgehend abgeschlossen sein. Die Partie am Montag ist für Anfang sogar noch ein bisschen wichtiger als das Spiel seines neuen Vereins, natürlich. Dritter gegen Zweiter, es geht um den Aufstieg in die Bundesliga.

Als öffentlich bekanntgegeben wurde, dass der Trainer nach Köln wechselt, hat er den Kielern etwas versprochen, Anfang sagte: „Die Reise von Holstein ist noch nicht zu Ende, und ich werde alles tun, um diese Saison bestmöglich abzuschließen.“ Heißt: zweiter Aufstieg innerhalb von gut einem Jahr, was die Sprachregeln des Fußballs als Durchmarsch definieren. Anfang will aufsteigen, davon haben wird er nichts, weil er mit Köln wohl in der 2. Liga neu starten muss. Aber so weit ist es noch nicht, Köln läuft im Fernsehen, aber es zählt Kiel, der Aufstieg. Anfang ist einer, der immer das bestmögliche Ergebnis anstrebt, egal wo.

Jürgen Gelsdorf weiß das, und es wissen nur wenige so gut wie Gelsdorf, 65, er kennt Anfang sehr gut. Er sagt: „Markus ist immer authentisch, ein unglaublich korrekter Mensch.“ Es gab eine Zeit, in der die beiden fast so viel Zeit miteinander verbracht haben wie Anfang sonst nur mit seiner Familie, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Gelsdorf, ehemaliger Bundesligaspieler, -trainer und langjähriger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Bayer Leverkusen, hat Anfangs Trainerkarriere von Beginn an begleitet. Und er sagt: „Markus bringt alles mit, was ein guter Coach braucht.“ Deshalb habe es ihn auch nicht überrascht, dass der FC Anfang unbedingt haben wollte.

Natürlich kann sich Gelsdorf daran erinnern, wie das damals alles mal angefangen hat: Leverkusen suchte in der Winterpause der Saison 2012/2013 einen Trainer für die B-Junioren, weil der damalige Coach Tom Cichon – heute Anfangs Co-Trainer in Kiel und bald in Köln – die Lizenz zum Fußballlehrer machen sollte und nicht mehr ständig bei der Mannschaft sein konnte. Gelsdorf rief mit Wolfgang Holzhäuser, damals Sportchef in Leverkusen, bei Anfang an, so erzählt er es zumindest, der Trainer war ein paar Monate zuvor mit dem Grevenbroicher Klub SC Kapellen-Erft in die Niederrheinliga aufgestiegen.

Sie kannten Anfang ja, er hatte seine Spielerkarriere 1994 bei Bayer begonnen. Auch deshalb hat es nicht lange gedauert, bis alles klar war: Anfang wurde Jugendtrainer in Leverkusen, „und der Rest ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt sein Mentor. Ihr voläufiges Ende war der Gewinn der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft 2016, unter anderem mit Kai Havertz, der aus Alsdorf kommt und mittlerweile für Leverkusens Profis spielt. „Eine tolle Zeit“ sei das gewesen, sagt Gelsdorf, der immer noch die Fußball-Abteilung bei Bayer leitet. „Markus und Tom haben sensationell gearbeitet, sie sind ein kongeniales Duo.“

Natürlich ist das auch anderen Vereinen aufgefallen. „Der Markus“, wie Gelsdorf sagt, habe immer mal wieder Anfragen aus der 3. Liga gehabt, „aber ich habe ihm immer abgeraten, weil es nicht funktioniert hätte“. Und dann kam Kiel. „Zu einhundert Prozent“ habe das gepasst. Anfang unterschrieb im Sommer 2016 bei Holstein, Cichon nahm er als Co-Trainer mit, natürlich. Es wurde die nächste Erfolgsgeschichte.

Moderner Fußball

Anfang ist ein Trainer, der offensiven Fußball spielen lässt. Das hat er selbst oft gesagt, das sagt auch Thomas Pfeiffer, der für die „Kieler Nachrichten“ über Holstein schreibt, er formuliert es so: „Mit Anfang kam der gute Fußball nach Kiel.“ Selbst in der 3. Liga, in der viel gekämpft, gegrätscht und auch ein bisschen gebolzt wird, rückte der Trainer nicht von seiner Überzeugung ab: viel Ballbesitz, kurze Pässe, variables Pressing, ab und an ein Diagonalball aus der Innenverteidigung. Moderner Fußball eben. Anfang will Fußball spielen lassen, nicht abwarten, das ist sein Ideal. So sieht es auch David Pütz, 21. Der Mittelfeldspieler hat für die B-Junioren bei Bayer ein Jahr unter Anfang gespielt, er war Kapitän. „Er hat schon damals viel Wert auf Technik gelegt“, sagt Pütz, der mittlerweile in der Regionalliga für Alemannia Aachen spielt. Anfang sei ein angenehmer Trainer, einer, der offen für Ideen sei. „Diese gelassene Art hat uns jungen Spielern gutgetan.“ Anfang gilt als einer, der Mannschaften weiterentwickeln kann, das vor allem. Das erklärt, warum der 1. FC Köln seit der Entlassung Peter Stögers im Dezember Interesse an Anfang hatte. „Seine Handschrift ist bei Holstein klar erkennbar“, sagt Pfeiffer. „Es hat einfach alles gepasst.“ Es passte so gut, dass Kiel am Ende ein bisschen überraschend in die 2. Liga aufstieg.

Mit Ruhe und eigenen Idealen

Und auch dort funktionierte die Mannschaft, mit nahezu demselben Kader wie eine Klasse darunter, sie gewann elf der ersten dreizehn Saisonspiele. Es spricht für Anfang, dass er auch in einer Phase, in der es nicht so gut lief und Kiel neun Auswärtsspiele ohne Sieg blieb, keinen Aktionismus betrieb, trotz seiner geringen Erfahrung behielt er die Ruhe und bleib bei seinen Idealen. Er führte das Team zurück in die Spur. Wie er funktioniert, wenn die Erfolgslosigkeit anhält, kann niemand seriös beurteilen, weil Anfang einen negativen Lauf in seiner jungen Karriere als Trainer noch nicht erlebt hat.

Dass Holstein als derzeit Dritter nun sogar sehr gute Chancen auf die Relegation und gute auf den direkten Aufstieg hat, überrascht viele in Kiel, auch Pfeiffer. Gelsdorf überrascht es nicht. Er sagt: „Als der Markus nach dem Aufstieg gesagt hat, er wolle nicht nur gegen den Abstieg spielen, war mir klar, dass da etwas Großes passieren kann.“ Danach sieht es gerade aus. „Ich wünsche ihm, dass er die Zeit in Kiel mit diesem riesigen Erfolg abschließt.“

Es würde Anfang weiteren Auftrieb geben, er könnte ihn gebrauchen – für seine größte Herausforderung. Beim 1. FC Köln wird er beweisen müssen, dass er auch Erfolg hat, wenn alles eine Nummer größer ist. Holstein war der Underdog, der FC wird bei einem Abstieg der große Favorit in der 2. Liga sein. Er ist ein Traditionsverein, bei dem die Erwartungshaltung oft ebenso groß ist wie die Leidenschaft der Fans. In Kiel gibt es nur eine Tageszeitung, es sei „gemütlich“ für einen Profiverein, sagt selbst Pfeiffer; in Köln wartet auf Anfang ein viel größeres Medieninteresse, die Boulevardzeitungen werden eine Menge über ihn schreiben.

Gelsdorf glaubt nicht, dass das ein Problem für den Trainer sein wird. „Markus‘ Vorteil ist, dass er nicht nur ein moderner Trainer ist, sondern auch als Profi eine Menge Erfahrungen gesammelt hat“, sagt er. Anfang hat unter anderem bei Fortuna Düsseldorf gespielt, auf Schalke, in Kaiserslautern und in Duisburg; er ist zwischen 2000 und 2002 mit dem FC Tirol Innsbruck drei Mal hintereinander Meister in Österreich geworden, einen dieser Titel feierte er unter Trainer Joachim Löw.

Anfang weiß, worauf er sich eingelassen hat. Köln ist seine Heimat, Frau Manuela und die beiden Töchter leben dort. „Da lebt und leidet fast jeder mit dem FC“, hat er zuletzt erklärt. Markus Anfang weiß um seine Chance, es ist eine große. Er sagt: „Mir muss niemand erklären, was es bedeutet, für diesen großartigen Traditionsverein mit diesen Fans zu arbeiten.“