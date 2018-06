Ladies starten in Erfurt, Powervolleys müssen zum Auftakt nach Berlin Von: rom

Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2018, 20:15 Uhr

Aachen/Düren. Mit Auswärtsaufgaben starten die Volleyball-Bundesligisten aus der Region in die kommende Saison. Auf die Ladies in Black Aachen wartet am 31. Oktober in Erfurt eine Aufgabe der Kategorie „machbar“, die Powervolleys Düren starten beim Play-off-Finalisten Berlin (18. Oktober). Die ersten Heimauftritte gehen dann gegen Vilsbiburg (Ladies/10. November, 18 Uhr) und Königs Wusterhausen (Düren/31. Oktober, 19 Uhr)