Klassenerhalt mit Stevens: Roda Kerkrade bleibt in der Eredivisie

Kerkrade. Roda Kerkrade bleibt erstklassig. Das Team von Rückkehrer Huub Stevens rettete sich im zweiten Relegationsspiel durch einen 1:0-Erfolg gegen MVV Maastricht.

Das limburgische Derby war durchaus umkämpft, auch der Zweitligist hatte Möglichkeiten, scheiterte aber regelmäßig an Roda-Keeper Luis Pedro. Das einzige Tor erzielte Daryl Werker nach 26 Minuten. Die Gäste beendeten die Partie in Unterzahl: Mitchel Paulissen wälzte sich auf dem Boden. Schiedsrichter Ed Janssen forderte den Videobeweis an.

Die Folge: Maastricht-Kapitän Nick Kuipers flog vom Platz, und in der folgenden halben Stunde kam Roda nicht mehr in Gefahr. Routinier Nathan Rutjes bedankte sich später bei Huub Stevens, der für ein paar Tage zu seinem Ex-Verein zurückgekehrt war. „Es waren sechs besondere Tage. Huub hat Begeisterung und Feuer zurückgebracht.