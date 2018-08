Löw beruft Kai Havertz aus Alsdorf in Kader der Nationalmannschaft

Aachen/Alsdorf/München.

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird künftig ein Alsdorfer mitspielen: Kai Havertz, derzeit bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch in München bekannt, wo er seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich und Peru präsentierte.